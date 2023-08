L’OM boucle un transfert, c’est déjà validé

Axel Cornic

Passé par l’Angleterre et Watford, Ismaïla Sarr a décidé de retrouver la Ligue 1 cet été en rejoignant l’Olympique de Marseille. Un choix payant pour le moment, puisqu’il a disputé les trois matchs officiels qui se sont déroulés depuis le début de la saison, a livré des prestations plus qu’abouties et a déjà séduit ses coéquipiers.

Comme à chaque mercato, Pablo Longoria est intervenu pour modifier largement le visage de l’équipe. On peut ainsi compter au moins cinq recrues importantes à l’OM avec notamment Ismaïla Sarr, qui avait explosé au Stade Rennais avant de rejoindre Watford en 2019.

Des débuts tonitruants pour Ismaïla Sarr

Dès sa présentation face à la presse, l’ailier sénégalais avait fait part d’une énorme motivation à s’imposer dans son nouveau club. « Je suis très heureux de rejoindre ce club de rêve, il fait partie des grands clubs du monde » a déclaré Ismaïla Sarr. « Cela me fait très plaisir. J’avais envie de signer, il faut se mettre au boulot. Je regarde la Ligue 1, et l’OM. Je vais m’adapter vite fait ». Marcelino semble d’ailleurs beaucoup l’apprécier, puisque pour le moment Sarr a disputé 234 minutes sur les 300 possibles avec l’OM.

« Sur le terrain c’est une bombe, cela fait beaucoup de bien qu’il soit devant moi »