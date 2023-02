L’OM boucle gros renfort qui fait déjà des siennes

La rédaction

Véritable légende de l’OM avec qui il a été sacré Ballon d’Or en 1991, Jean-Pierre Papin a fait son grand retour au sein du club marseillais, en tant que conseiller du président Pablo Longoria. Si la mission pour l’instant, de Jean Pierre-Papin, se résume davantage à celle d’un ambassadeur, ce dernier à d’ores et déjà pu aider certains joueurs du club, comme c’est le cas pour Jonathan Clauss.

Présent en conférence de presse ce vendredi, le latéral droit de l’OM Jonathan Clauss est revenu sur une partie de son jeu qui lui fait défaut : la finition devant le but. L’ancien joueur du RC Lens estime que malgré toutes les situations qu’il réussit à se créer, il a encore du mal à assurer devant le but. L’arrivée de Jean Pierre-Papin en tant que conseiller du président de l’OM a permis à Clauss de s’entretenir avec l’un des plus grands attaquants de l’histoire du championnat de France.

Jonathan Clauss souhaite être plus « décisif »

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jonathan Clauss déclare : « Je me rends compte que je me créé énormément de situations, c'est vrai qu'il y a cet aspect finition que j'ai encore du mal à faire progresser, j'en ai parlé avec Papin, peut-être qu'il me manque un but pour tout changer. Rien n'est acquis, il faut encore que je travaille pour être plus décisif » . Nul doute que l’ancienne gloire de Marseille ait été de bon conseil envers Jonathan Clauss.

Mercato : L'OM manque un énorme coup, il confirme https://t.co/3Ha8Exn6hO pic.twitter.com/bNXFinC5xM — le10sport (@le10sport) February 10, 2023

Papin a trouvé le problème de Jonathan Clauss