L’OM a un problème, une réponse à 100M€ est donnée

Hugo Chirossel

Depuis plusieurs années, l’OM peine à valoriser ses meilleurs joueurs et à réaliser des ventes importantes sur le marché des transferts. Présent en conférence de presse ce lundi, Pablo Longoria a répondu aux interrogations à ce sujet. Si le président marseillais avoue qu’il n’y a pas encore eu de ventes conséquentes, il a cependant rappelé que le club phocéen était parvenu à mettre la main sur 100M€ au cours des quatre dernières saisons.

Ce n'est plus un secret pour personne, l’OM n’est pas un très bon vendeur. Au cours des dernières années, plusieurs joueurs à forte valeur marchande ont quitté le club libre, comme cela a été le cas par exemple pour Florian Thauvin ou Boubacar Kamara. Cet été, le club marseillais a une nouvelle fois eu du mal à réaliser une grosse vente sur le marché des transferts.

L’OM fait une grande annonce pour un transfert surprise https://t.co/ukaNHP2Arw pic.twitter.com/PPhAwrFmOq — le10sport (@le10sport) September 4, 2023

L’OM n’a pas réalisé la grosse vente espérée avec Guendouzi

Pourtant, c’est ce que l’OM espérait faire avec Matteo Guendouzi. Arrivé il y a deux ans en provenance d’Arsenal, l’international français a été transféré à la Lazio pour « seulement » 18M€, quand des montants allant jusqu’à 30M€, voire 40M€, étaient évoqués il y a seulement six mois. Une problématique sur laquelle a été interrogé Pablo Longoria ce lundi en conférence de presse.

« Sur les quatre dernières fenêtres de mercato, on a vendu pour plus de 100 millions d'euros »