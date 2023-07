L’OM a un énorme souci avec son mercato !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le mercato bat son plan à l’OM, qui multiplie les recrues ces dernières semaines afin d’être prêt pour le début de l’exercice 2023-2024. Mais le club phocéen et son nouvel entraîneur, Marcelino, devront composer avec un souci de taille au cours de cette saison puisque le vestiaire sera décimé par les départs pour la CAN en janvier prochain.

L’OM est en feu sur le marché des transferts ! Après Geoffrey Kondogbia (8M€), Renan Lodi (13M€) et Pierre-Emerick Aubameyang (libre), le club phocéen vient de boucler le recrutement d’Ismaïla Sarr (13M€ hors bonus) et semble également bien parti pour attirer Iliman Ndiaye, le jeune buteur sénégalais de 23 ans qui appartient encore à Sheffield.

L’OM tente un gros transfert à Barcelone ! https://t.co/sRmNxFglTU pic.twitter.com/GF4qG3mapR — le10sport (@le10sport) July 24, 2023

Un OM très ambitieux

Pablo Longoria, le président de l’OM, se veut donc très ambitieux sur le mercato afin d’offrir à son nouvel entraîneur, Marcelino, un groupe compétitif pour performer en Ligue 1 ainsi qu’en Ligue des Champions. Mais un élément risque de fortement perturber le club marseillais en janvier 2024…

L’OM décimé par la CAN

En effet, la CAN 2024 se déroulera en Côte d’Ivoire à cette période, et de nombreux joueurs de l’OM ou probables futures recrues seront concernés par cette compétition : Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye qui portent les couleurs du Sénégal, Azzedine Ounahi et Amine Harit qui sont internationaux marocains. Et sans oublier bien sûr Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon) et Chancel Mbemba (Congo), même si leurs deux nations n’ont pas encore validé leur ticket pour cette CAN.