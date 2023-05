L'OM a recalé un joueur de Ligue 1

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

A quelques jours de l’ouverture du marché des transferts, les premiers coups se bouclent déjà. L’OM, qui a ciblé plusieurs profils, avait un œil sur Branco van den Boomen, le milieu de Toulouse qui arrive au terme de son contrat. Le milieu néerlandais serait en partance pour l’Ajax Amsterdam et les dirigeants olympiens n’auraient pas voulu aller plus loin en raison de ses statistiques physiques jugées insuffisantes.

La saison touche à son terme et l’OM a déjà commencé à planifier son mercato estival. 3ème de Ligue 1, le club olympien devra passer par le tour préliminaire et le barrage de la Ligue des Champions pour accéder à la phase de groupe. Si les dossiers « urgents » pour l’OM ne concernent pas le milieu de terrain, les dirigeants marseillais ont tout de même un œil sur les potentielles opportunités dans ce secteur. C’est notamment le cas avec Branco van den Bommen.

Van den Boomen va quitter Toulouse, l’OM l’observe

Métronome de Toulouse en Ligue 2, le milieu de terrain néerlandais a poursuivi sur sa lancée dans l’élite. En fin de contrat le 30 juin prochain, Branco van den Boomen ne prolongera pas avec Toulouse, le récent vainqueur de la Coupe de France l’a annoncé cette semaine sur ses réseaux sociaux. Et l’OM, forcément au courant de la situation contractuelle de Van den Boomen, était venu aux renseignements.

L’Ajax Amsterdam est déjà tombée d’accord