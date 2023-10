L’OM a perdu un homme «génial» qui est parti

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Malgré sa bonne saison sur le banc de l'OM, Igor Tudor avait choisi de ne pas continuer l'aventure l'été dernier, décidant donc de changer d'air. Et Jean-Pierre Papin, le conseiller du président Pablo Longoria, semble clairement regretter le technicien croate qu'il appréciait énormément.

La valse des entraîneurs bat son plein à l'OM depuis quelques mois ! Igor Tudor avait décidé de présenter sa démission en fin de saison dernière après seulement une année passée sur le banc du club phocéen, et Marcelino n'avait disputé que 5 matchs avant de lui aussi claquer la porte en raison d'un conflit majeur avec les supporters. C'est donc actuellement Gennaro Gattuso qui dirige l'OM, mais le conseiller du président Longoria, Jean-Pierre Papin, semble surtout regretter l'un de ces prédécesseurs.

L'OM change d'entraîneur, il annonce une erreur de casting https://t.co/m3fJgGLRto pic.twitter.com/QUO04typrv — le10sport (@le10sport) October 15, 2023

« Tudor est génial, il a fait du bon travail »

Interrogé par TMW , Papin a vanté les mérites d'Igor Tudor pour son travail effectué à l'OM la saison passée : « Je dois dire que je me suis beaucoup amusé avec Igor Tudor. Il a mis en valeur Alexis Sanchez, qui est quelqu’un comme Giroud et qui est un professionnel exemplaire : il arrive deux heures plus tôt et repart deux heures plus tard. Tudor joue beaucoup avec le physique et la haute pression, ça a marché pour nous. À mon avis, il est génial, il a fait du bon travail à Marseille », indique le dirigeant marseillais, qui regrette donc le technicien croate.

« Gattuso, le bon choix pour Marseille »