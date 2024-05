L'OM a identifié ses trois intouchables pour le mercato

Axel Cornic

Un énorme ménage pourrait avoir lieu à l’Olympique de Marseille cet été, après une saison extrêmement compliquée. Sans Ligue des Champions, le président Pablo Longoria devra obligatoirement réduire l’effectif et surtout la masse salariale du club, même si certains joueurs ne devraient vraisemblablement pas être inquiétés.

Le visage de l’OM devrait changer au cours de l’intersaison. Au terme d’une saison catastrophique, sur comme en dehors du terrain, le club phocéen va devoir faire peau neuve et se reconstruire, afin de pouvoir se relancer la saison prochaine. Mais avec quels joueurs ?

Un été bouillant à l’OM

Avec le mercato estival qui approche, la liste des possible partants ne fait que s’allonger avec notamment Geoffrey Kondogbia et Jonathan Clauss. Le premier a en effet un salaire beaucoup trop important pour les caisses marseillaises, alors que le second a lui alimenté les tensions en interne ces derniers mois et pourrait bien être poussé vers la sortie.

Aubameyang, Balerdi et Meïté pas inquiétés ?