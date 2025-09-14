L’OM a flashé sur «un pur produit de la rue», la grande annonce

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Ancien directeur du centre de formation de l'OM, Nasser Larguet a joué un rôle dans l'arrivée d'Oussama Targhalline à Marseille. Le milieu de terrain marocain a débarqué avant de faire ses débuts professionnels. S'il n'est pas resté très longtemps, Larguet se souvient qu'il avait été complètement séduit par son profil.

Milieu de terrain de 23 ans, Oussama Targhalline n'a joué que 3 matches avec l'équipe première de l'OM avant son départ. Le Marocain a d'abord rejoint Alanyaspor, en Turquie, en prêt avant d'aller au Havre. Sa progression n'a pas été celle espérée par Nasser Larguet, qui avait œuvré pour le ramener à Marseille à l'époque.

« Un pur produit de la rue incroyable » Désormais un joueur de Feyenoord depuis son départ du Havre, Oussama Targhalline aurait pu connaître une progression encore plus impressionnante. Nasser Larguet a milité pour sa montée chez les pros. « C’est un garçon passionné. Quand je l’ai récupéré, il était dans notre structure à Casablanca. Ce garçon on l’avait vu dans le quartier. J’ai flashé sur lui car c’était un pur produit de la rue. Avec une personnalité incroyable » explique l'ancien directeur du centre de formation du club de la cité phocéenne dans un entretien pour JMA Morocco, média qui s'intéresse au football marocain.