Loin de l’OM, Tudor fait une nouvelle victime !

Arnaud De Kanel

Intronisé coach de la Lazio Rome le 18 mars dernier, Igor Tudor ne se fait pas que des amis dans la capitale italienne. Lorsqu'il était à l'OM, il avait pris une décision forte en reléguant Dimitri Payet sur le banc. Et cette fois-ci, il va avoir la peau d'une légende du club italien, l'Espagnol Luis Alberto, qui a demandé à rompre son contrat !

Les méthodes d'Igor Tudor ont suscité de nombreux débats lorsqu'il était à l'OM. Sans club depuis son départ l'été dernier, le Croate a repris du service en Italie, à la Lazio Rome. Mais comme à son arrivée à Marseille, il s'est mis du monde à dos. Tudor n'accorde aucun passe droit aux légendes des clubs dans lesquels il passe. « Beaucoup de joueurs jouent encore en suivant les instructions de Sarri, qui sont très différentes des miennes », avait-il déclaré après la défaite face à l'AS Roma. Un message fort qui a fait comprendre à Luis Alberto que son avenir ne pouvait plus s'écrire du côté de la Lazio.

Alberto pas dans les plans de Tudor

Luis Alberto n'entre pas dans les plans pour évoluer dans le 3-4-2-1 que souhaite mettre en place Igor Tudor et il l'a bien compris. Comme avec Dimitri Payet à l'OM, le Croate va donc à nouveau pousser une légende de son club vers la sortie. L'homme aux 302 rencontres avec la Lazio a en effet demandé la résiliation de son contrat alors qu'il avait prolongé jusqu'en 2027 en octobre dernier.

Il réclame la résiliation de son contrat