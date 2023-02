Loin de l’OM, il fait déjà l’unanimité

Pierrick Levallet

Pas vraiment dans les petits papiers d'Igor Tudor à l'OM, Pape Gueye a été prêté au FC Séville cet hiver pour se relancer. Le Sénégalais aurait déjà convaincu son monde en Espagne, au point de voir le club andalou songer à le garder à l'issue de la saison. Jorge Sampaoli est d'ailleurs ravi de l'avoir à nouveau sous ses ordres.

Élément important sous Jorge Sampaoli, Pape Gueye n’a pas vraiment convaincu Igor Tudor cette saison à l’OM. Afin de se relancer, le milieu de terrain sénégalais a alors été prêté au FC Séville, sans option d’achat. Mais pour ses premières minutes en Espagne, le joueur de 24 ans aurait impressionné, au point de voir le FC Séville songer à le garder.

Un transfert à 10M€ dans les tuyaux pour Pape Gueye ?

À en croire Relevo , le FC Séville penserait à rendre le séjour de Pape Gueye en Andalousie définitif. Un transfert serait dans les tuyaux et le média espagnol évoque une opération à 10M€, qui pourrait permettre à l’OM de faire une belle affaire. Jorge Sampaoli, de son côté, se dit ravi d’avoir retrouvé son ancien joueur.

«On se souviendra sûrement de lui pendant son séjour au FC Séville»