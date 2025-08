«L’offre n’est pas arrivée», l’OM recadré à l’étranger  !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

A l’Olympique de Marseille, le tapis rouge semble avoir été déroulé pour le transfert de Timothy Weah. Toutefois, ça coincerait toujours au niveau des discussions avec la Juventus, au grand dam de l’agent de l’Américain auteur d’un coup de gueule dans les médias. Le directeur général de la Vieille Dame a remis l’église au centre du village.

Dimanche dernier, Badou Sambague tapait du poing sur la table. L’agent de Timothy Weah sortait la sulfateuse dans la presse à destination d’un dirigeant spécifique de la Juventus qui ralentissait les discussions pour le transfert de l’attaquant américain de 25 ans à l’Olympique de Marseille, reconverti au poste de latéral droit à la Vieille Dame.

«Deux cherchent des solutions et une personne crée des problèmes» « La Juve est un club fantastique. Le département sportif est géré par trois personnes. Deux ont la classe et une autre se cherche encore. On ne va pas lui en vouloir pour cela. Deux cherchent des solutions et une personne crée des problèmes. Et cela on ne peut pas laisser passer », confiait notamment Badou Sambague dans des propos rapportés par RMC Sport. Pendant l’émission l’After Foot de RMC, le chroniqueur Walid Acherchour révélait que Damien Comolli était le dirigeant visé par le représentant de Weah, désireux de voir son client signer à l’OM.