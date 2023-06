Lionel Messi se lâche sur son calvaire au PSG

Thibault Morlain

En 2021, la vie de Lionel Messi a donc basculé. Pourtant d'accord avec Joan Laporta pour prolonger au FC Barcelone, l'Argentin n'a pas pu parapher ce nouveau contrat en raison des problèmes économiques du club catalan. C'est là visiblement que les ennuis ont commencé pour celui qui a par la suite rejoint le PSG. Messi s'est d'ailleurs confié sur le calvaire vécu suite à son départ du Barça.

Le prochain défi de Lionel Messi est désormais. Alors que l'avenir de l'Argentin était sur toutes les lèvres ces dernières semaines, le verdict est tombé : La Pulga va s'envoler pour les Etats-Unis afin de rejoindre l'Inter Miami, la franchise de David Beckham. Après deux ans passés au PSG, Messi traverse donc l'Atlantique. La fin de l'aventure parisienne pour le septuple Ballon d'Or, qui n'a clairement pas connu que des moments dans la capitale française.

« Passer par tout ce qu'on est passé était dur »

Dans une interview accordée à Mundo Deportivo , Lionel Messi est tout d'abord revenu sur son départ du FC Barcelone à l'été 2021. L'Argentin explique alors : « Ça a été très dur. C'était un moment horrible. Quand tout était prêt pour signer, du jour au lendemain, ça n'a pas pu se faire et on m'a dit que ce n'était pas possible, que je devais partir du club. J'ai dû commencer à courir, chercher une équipe et prendre une décision. Passer par tout ce qu'on est passé était dur ».

« C'était deux ans pendant lesquels je n'étais pas heureux »