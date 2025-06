Lionel Messi : Le clash à l’origine de son départ du PSG !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le départ de Lionel Messi du Paris Saint-Germain a été marqué par des tensions croissantes et des épisodes controversés. Arrivé en grande pompe, l'Argentin n'a jamais vraiment trouvé sa place aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. En mai 2023, une suspension disciplinaire, déclenchée par un voyage non autorisé en Arabie saoudite, a marqué le point de non-retour.

C’est un mariage presque forcé qui n’aura pas eu le résultat escompté. A l’été 2021, en raison des problèmes financiers rencontrés par le FC Barcelone, Lionel Messi quittait la Catalogne et rejoignait le Paris Saint-Germain pour former une attaque qui, sur le papier, devait marcher sur l’Europe. Mais aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé, le multiple vainqueur du Ballon d’Or n’a pas su trouver sa place, avec plusieurs épisodes qui ont détérioré sa relation avec le PSG, jusqu’à la rupture finale.

Messi suspendu, le début de la fin au PSG Mal à l’aise dans la capitale, parfois en difficulté sur le plan individuel mais aussi collectif en Ligue des champions, sifflé par les supporters… Lionel Messi a connu plusieurs épreuves durant ses deux années parisiennes, mais selon L’Équipe, c’est un autre épisode qui a définitivement scellé le sort de l’Argentin au PSG. Le 1er mai 2023, au lendemain d'une défaite contre Lorient, l’ancien numéro 30 avait décidé de faire l’impasse sur l’entraînement pour honorer un rendez-vous avec un sponsor en Arabie saoudite. Habitué jusqu’ici à accorder des passe-droits à ses stars, le PSG avait sévi en suspendant Leo Messi deux semaines, avec retenue de salaire.