Mercato - PSG : Messi est encore interpellé à l'étranger

Arthur Montagne

En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Lionel Messi devrait prolonger son bail à Paris. Néanmoins, en MLS, on continue de rêver de la star argentine, notamment à l'Inter Miami. Mais pas seulement. Ancien coéquipier de La Pulga au FC Barcelone, Riqui Puig ne cache pas son envie de voir débarquer le récent champion du monde à ses côtés dans le championnat nord-américain.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a lancé les discussions avec l'entourage de Lionel Messi il y a plusieurs semaines en vue d'une prolongation de son contrat. Et alors que l'Argentin est revenu à Paris après une Coupe du monde exceptionnelle, les négociations se sont accélérées et seraient désormais sur le point d'aboutir. Un regret pour Riqui Puig qui aurait bien aimé voir débarquer Lionel Messi en MLS.

C’est confirmé, le Qatar sort le grand jeu pour Lionel Messi https://t.co/wU4r5zEgDX pic.twitter.com/LhbGvqCjbi — le10sport (@le10sport) January 11, 2023

Riqui Puig aimerait voir débarquer Messi en MLS

En effet, après avoir eu du mal à confirmer son statut de grand espoir au FC Barcelone, Riqui Puig a rejoint le Los Angeles Galaxy l'été dernier. Et l'ancien milieu de terrain du Barça ne cache pas qu'il aimerait bien voir son ancien coéquipier le rejoindre en MLS. « A propos de Leo, la vérité est que je n'en ai aucune idée, je n'ai aucun contact avec lui. Mais s'il venait à MLS, ce serait extraordinaire », lance-t-il au sujet de Lionel Messi à l'occasion du Media Day mardi à San José, en Californie.

«Si Messi veut venir, il sera le bienvenu»