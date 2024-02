L’invitation surprise qui aurait pu tout changer au PSG 

Thomas Bourseau

Julian Draxler a longtemps été poussé vers la sortie par le PSG, sans succès. Les dirigeants du club parisiens ont souvent essuyé des revers dans leurs tentatives de se séparer du milieu offensif allemand à présent âgé de 30 ans. Et Idrissa Gueye aurait pu faire une fleur au Paris Saint-Germain si Draxler n’en avait pas décidé autrement. Explications.

Julian Draxler a déposé ses valises au PSG à l’hiver 2017 en étant au sommet de son art en provenance de Wolsburg. Cependant, seulement six mois après son arrivée dans la capitale, l’international allemand et champion du monde 2014 a témoigné des arrivées successives de Neymar et de Kylian Mbappé.

Draxler a dit non à la Premier League et à Gueye

Dès lors, son temps de jeu a drastiquement diminué alors qu’il formait jusque-là un trio d’attaque avec Edinson Cavani et Angel Di Maria. Et tout s’est compliqué par la suite avec en plus, à compter de 2021, la concurrence de Lionel Messi. Prêté au Benfica Lisbonne le temps d’une saison avant son départ définitif pour Al-Ahli SC au Qatar à l’été 2023, Draxler aurait pu rebondir en Premier League. Non pas à Crystal Palace comme ce fut évoqué dans la presse, mais à Everton avec une vieille connaissance du PSG : Idrissa Gueye.

«Je lui ai dit de venir à Everton mais il ne m’a pas écouté !»