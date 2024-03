Les «papys flingueurs» ont signé à l’OM !

La rédaction

Pour remplacer Gennaro Gattuso, l’OM a décidé de faire appel à Jean-Louis Gasset qui est venu à Marseille accompagné de Ghislain Printant, son adjoint. Deux arrivées qui ont fait beaucoup réagir étant donné l’âge de chacun. A 70 ans, Gasset a été jugé beaucoup trop âgé par certains pour prendre les commandes de l’OM. Un sujet à propos duquel Souleymane Diawara a préféré ironiser.

En 2024, l’OM a enchainé les mauvais résultats et ça a fini par être fatal à Gennaro Gattuso. Arrivé pourtant en septembre dernier, l’Italien a été remercié et pour le remplacer, Pablo Longoria et Mehdi Benatia ont décidé de faire confiance à Jean-Louis Gasset. Si l’âge de ce dernier en a interrogé plus d’un, Souleymane Diawara, qui a déjà travaillé avec Gasset à Bordeaux, n’est pas du même avis.

Une star de l'OM est sortie de la galère https://t.co/UDGKTdNhNB pic.twitter.com/xr7QeuqHMX — le10sport (@le10sport) March 2, 2024

« Quand j’ai appris la nouvelle, j’étais sincèrement heureux pour lui »

L’ayant côtoyé aux Girondins de Bordeaux, Souleymane Diawara connait très bien Jean-Louis Gasset. Pour La Provence , l’ancien joueur de l’OM a réagi à la nomination du nouvel entraîneur du club phocéen, expliquant : « Quand j’ai appris la nouvelle, j’étais sincèrement heureux pour lui, mais aussi pour le club. Il y a d’excellents joueurs, ils savent jouer au foot, mais ça n’allait plus dans leurs têtes. Jean-Louis Gasset a ce médicament en lui, ce secret de savoir remettre les cerveaux à l’endroit. Je dis ça en connaissance de cause ».

« Ce sont des papys flingueurs »