«Les faire partir à tout prix» : Deux départs XXL réclamés au PSG

Pierrick Levallet

Encore une fois, le PSG a subi une terrible désillusion en Ligue des champions. Battu par le Bayern Munich (2-0), le club de la capitale s'est arrêté au stade des huitièmes de finale ce mercredi. Depuis, d'importants changements sont demandés au sein de l'effectif parisien. Et les têtes de deux stars en particulier sont réclamées.

Kylian Mbappé se disait confiant, et pourtant, le PSG ne s’est pas imposé ce mercredi contre le Bayern Munich. Défaite par le club bavarois (2-0), l’équipe parisienne a dit adieu à la Ligue des champions. Depuis, des départs sont réclamés au sein de l’effectif parisien. Et Christophe Dugarry réclame deux têtes en particulier.

Les têtes de Neymar et Verratti sont réclamées

« La priorité des priorités, ce sont Neymar et Verratti. En termes de comportement , tu ne peux pas construire une équipe et un club. Ces deux garçons, il faut les faire partir plus que tout, à tout prix. File le chèque que tu veux, il faut les faire partir » a ainsi lancé le champion du monde 1998 dans Rothen s’enflamme sur les antennes de RMC .

Campos a du pain sur la planche sur le mercato

Dans le dur depuis quelques semaines, Marco Verratti n’a pas su faire la différence ce mercredi contre le Bayern Munich. Neymar, lui, a assisté à tout cela depuis chez lui. Forfait pour le reste de la saison en raison d’une blessure à la cheville, le Brésilien est toutefois régulièrement critiqué pour son comportement et son hygiène de vie. Luis Campos avait d’ailleurs essayé de le faire partir l’été dernier. Et il devrait retenter sa chance dès le prochain mercato estival.