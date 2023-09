Les coulisses du mercato agité de l’OM dévoilées

Jean de Teyssière

Cet été encore, l'OM a été très actif sur le mercato, avec neuf nouveaux joueurs. Pablo Longoria a renouvelé l'effectif olympien, puisqu'il met un point d'honneur à recruter des joueurs pouvant s'adapter à la vision de jeu de l'entraîneur, et non l'inverse. De nombreux acteurs de l'ombre dévoilent la façon de fonctionner de Pablo Longoria et sa relation avec Javier Ribalta, l'autre homme phare du mercato de l'OM.

L'OM répond à des questions simples en apparence lors de son recrutement. L'Équipe dévoile la recette de l'OM pour recruter. Tout d'abord, il faut la validation de la cellule de recrutement, son inscription dans une stratégie sportive plus large et enfin une discussion tripartite avec l'entraîneur. Avec l'exemple d'Iliman Ndiaye, le journal informe que le joueur était suivi toute l'année par des scouts travaillant avec Javier Ribalta, le directeur sportif de l'OM. Puis, le profil du jeune attaquant sénégalais répondait au critère de la stratégie sportive suivante : mettre de l'argent pour des jeunes joueurs pour créer de la valeur. Et enfin, troisième étape, la validation de Marcelino, l'entraîneur de l'OM.

«Avec Pablo, c'est facile : tu allumes la mèche et ça pète !»

Concernant la stratégie de Pablo Longoria, un habitué du président espagnol dévoile à L'Équipe qu'avec « Pablo, c'est facile : tu allumes la mèche et ça pète ! Tu lui parles d'un joueur et s'il lui plaît, il commence déjà à imaginer toutes les possibilités pour le recruter, pense à quel poste il pourrait jouer etc. Avec Javier, c'est différent. Il est plus posé, plus froid. Les deux ce sont le feu et la glace. »

«Dès qu'il y a une opportunité de marché, il ne passera pas au travers»