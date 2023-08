«L’équivalent de Mbappé», le PSG a signé une star !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en Corée du Sud, le PSG a pu mesurer le degré de popularité de Kang-in Lee. Depuis son plus jeune âge, le milieu de terrain est une célébrité dans son pays. Le club parisien n'en demandait pas tant, lui qui espère profiter de cette tournée asiatique pour se développer en Asie et accroître ses recettes.

Arrivé au PSG en juillet dernier, Kang-in Lee n'aurait manqué pour rien au monde cette tournée asiatique. Le club parisien fait un détour par la Corée du Sud pour affronter Jeonbuk Motors ce jeudi. Remis de sa blessure à la cuisse, Kang-in Lee pourrait être aligné par Luis Enrique. L'occasion pour le groupe parisien de mesurer la popularité du joueur, qui est immense si l'on en croit les propos d'un fan coréen.

Kang-in Lee, prophète dans son pays

Inconnu en France avant son arrivée au PSG, le milieu de terrain est apparenté à Kylian Mbappé. « C’est vrai ? On ne connaît pas Kang-in Lee chez vous en France ? Tous les gens qui s’intéressent au football en Asie le connaissent. Et en Corée, c’est encore plus que ça, Kang-in est une star, un peu l’équivalent de Mbappé chez vous, j’imagine ! » a confié un supporter du PSG contacté par Le Parisien.

« Sa vie ressemble à celle du personnage du film Truman Show »