L’entraîneur de l’OM fait trois énormes victimes pour la fin de saison

Depuis le début de l’année 2023, Igor Tudor semble avoir trouvé son trio offensif. En effet, depuis quelques matches, Ruslan Malinovskyi et Cengiz Under épaulent l’intouchable Alexis Sanchez. L’entraîneur de l’OM ne semble d’ailleurs pas enclin à changer ses plans ce qui laisse peu d’options à Vitinha, Dimitri Payet ou encore Azzedine Ounahi.

Grâce à un mercato d'hiver abouti, l'effectif de l'OM semble encore plus équilibré. Et depuis quelques matches, Igor Tudor a trouvé son équipe type, notamment dans le secteur offensif où le trio Under-Sanchez-Malinovskyi s'est imposé, aux dépens de joueurs majeurs comme Dimitri Payet ou encore les deux recrues Vitinha et Azzedine Ounahi. Mais comme l'explique Gérard Gili, cela ne devrait pas bouger.

Le trio Under-Sanchez-Malinovskyi impressionne

« Il s'est complètement transformé cette saison en se pliant aux exigences de son coach. On découvre un joueur très collectif et très engagé physiquement. On connaissait sa force de dribble et de frappe, mais il ajoute à ça un très gros travail collectif sur le terrain. En plus, il est présent sur la plupart des actions dangereuses », explique l’ancien coach de l’OM pour Le Phocéen avant d’évoquer les débuts de Ruslan Malinovskyi : « En plus d'une frappe de très haut niveau, je remarque sa grande capacité de courses, savoure l'ancien coach de l'OM. Il ne change pas forcément de rythme, mais il est toujours en mouvement. Et il donne toujours ses passes vers l'avant, ce qui permet de faire monter le bloc et de casser des lignes. Et il est vrai que cette qualité de frappe est un grand atout pour l'OM ».

«Si l'effectif est au complet, c'est le trio le plus complémentaire»