L’élu de Lionel Messi à l’OM, un homme peut tout gâcher

Grande promesse de l’Inter, Valentin Carboni pourrait bien revenir à l’Olympique de Marseille au cours de ce mercato estival. Les médias italiens évoquent un nouveau prêt pour l’international argentin, dont le prêt express avait laissé des gros regrets dans le sud de la France.

Il devrait y avoir au moins un renfort par ligne, à Marseille. La volonté de Medhi Benatia et de Pablo Longoria est clairement de renforcer l’effectif à disposition de Roberto De Zerbi et une belle opportunité pourrait se présenter en Italie. Déjà prêté l’été dernier, Valentin Carboni pourrait en effet faire son retour à l’ OM , avec une deuxième chance qui pourrait enfin lui permettre de lancer sa jeune carrière.

« Carboni a un grand avenir »

Car les regrets sont très grands autour du passage de Carboni à l’OM, lui qui avait été adoubé par un certain Lionel Messi lors de la dernière Copa America. « Carboni a un grand avenir. Il est le présent et l'avenir, nous devons en tirer le meilleur parti. Je l'avais déjà vu en U20 mais il a beaucoup grandi, c'est un joueur différent, beaucoup plus développé et avec beaucoup de qualités » avait déclaré la légende argentine, au sujet du prodige qui avait été la grande surprise de la liste de Lionel Scaloni.