Le vestiaire l’annonce, le PSG a fait un choix parfait au mercato

Thibault Morlain

Ça a beaucoup changé au PSG cet été, à commencer notamment sur le banc de touche. Resté qu’un an à Paris, Christophe Galtier a été remercié et pour le remplacer, la confiance a été accordée à Luis Enrique. L’Espagnol dirige désormais l’effectif du PSG et dans le vestiaire, on estime que c’était le choix idéal.

C’est avec un tout nouveau visage que le PSG a débuté la Ligue 1 ce samedi. Le club de la capitale est notamment revenu avec un tout nouveau entraîneur puisque Luis Enrique a remplacé Christophe Galtier. Cela fait maintenant quelques semaines que l’Espagnol a pris le pouvoir à Paris et ses joueurs sont déjà sous le charme.

Dembélé : Un champion du monde au PSG, un transfert loin d'être historique https://t.co/SbrfRRM7QG pic.twitter.com/9nLP0ZpRTA — le10sport (@le10sport) August 12, 2023

« L’entraîneur idoine »

Pour Marca , Carlos Soler a réagi à cette arrivée de Luis Enrique. Le milieu de terrain du PSG a alors totalement validé le choix de son club, expliquant : « L’arrivée de Luis Enrique est bonne pour tout le monde. Je le connais très bien et je suis content de son arrivée. Durant la préparation, nous avons répété un peu ce que veut l’entraîneur, qui, pour moi, est l’entraîneur idoine avec son style et les joueurs que nous avons ».

Soler reconnaissant envers Luis Enrique