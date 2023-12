Le vestiaire de l’OL réclame du lourd sur le mercato

Pierrick Levallet

C'est la crise à l'OL. Lanterne rouge de Ligue 1, le club rhodanien n'arrive pas à sortir la tête de l'eau. Mais tout pourrait bien changer à partir de cet hiver. La DNCG a validé un budget de 50M€ pour l'OL en vue du mercato de janvier. Dejan Lovren a donc envoyé un message à sa direction, réclamant quelques recrues.

L’OL traverse une véritable crise depuis le début de saison. Les mauvais résultats s’enchaînent, le club rhodanien n’arrive pas à sortir la tête de l’eau. Lanterne rouge de Ligue 1, la formation lyonnaise est menacée par une relégation. De ce fait, le mercato hivernal est attendu au tournant à l’OL.

L'OL a le droit à 50M€ pour se renforcer

La DNCG a d’ailleurs validé un budget de 50M€ à l’OL pour recruter en janvier. Le dernier du championnat va donc pouvoir se renforcer et ainsi tenter de se sortir de la zone rouge. Dejan Lovren n’a ainsi pas manqué d’envoyer un message à sa direction à l’approche du mercato.

«La porte est ouverte»