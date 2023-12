OL : Du lourd est annoncé sur le mercato, il calme tout le monde

Benjamin Labrousse

Devenu entraîneur par intérim de l’OL suite au départ de Fabio Grosso, Pierre Sage possède la lourde tâche de redresser le club rhodanien. Alors que les dirigeants lyonnais auraient l’envie de débourser au moins 50M€ sur le prochain mercato hivernal, Pierre Sage s’est livré à ce sujet en conférence de presse.

L’OL pourrait dynamiter le prochain mercato hivernal. En janvier prochain, le club lyonnais, actuel lanterne rouge de Ligue 1 avec une petite victoire au compteur, espère considérablement se renforcer. À ce sujet, l’Équipe révélait récemment que les dirigeants de l’OL auraient prévu de débourser une somme autour de 50M€ sur le marché des transferts.

« Je ne suis pas consulté »

Présent en conférence de presse, l’entraîneur intérimaire Pierre Sage a affirmé qu’il n’était pas impliqué au sein des questions des transferts à l’OL : « Je ne suis pas consulté car la direction est dans le même état d'esprit que moi qui suis quelqu'un du quotidien. Je ne suis pas quelqu'un du futur. Pour l'instant je dois gérer du présent et chaque jour j'ai une tâche à remplir avec le staff et les joueurs. Et le futur ce n'est pas à moi de le construire » , déclare ce dernier dans des propos rapportés par RMC .

« La suite c'est à eux de la construire »