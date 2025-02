Le transfert de l’été déjà annoncé à l’OM ?

Thomas Bourseau

A l'Olympique de Marseille, l'arrivée de Paul Pogba cet hiver aurait pu avoir l'effet d'un séisme. Cependant, les dirigeants du club phocéen ont pris la décision de ne pas lui dérouler le tapis rouge pour une question d'équilibre en cours de saison. Pour ce qui est de la prochaine intersaison, le dénouement du feuilleton Pogba pourrait être bien différent au vu des propos de Medhi Benatia et de Roberto De Zerbi.

Paul Pogba aurait pu être le transfert de l'hiver en Ligue 1. Certes, le PSG a bouclé la venue de Khvicha Kvaratskhelia contre un chèque de 70M€ hors bonus. Toutefois, l'éventuelle arrivée du champion du monde tricolore à l'OM aurait eu l'effet d'un raz-de-marée dans le paysage du football français. D'ailleurs, Medhi Benatia a avoué que l'OM aurait bel et bien réfléchi à la faisabilité de l'opération Pogba étant agent libre depuis la rupture de son contrat avec la Juventus le 30 novembre dernier.

«S'il y a quelque chose à faire, on serait ravis d'avoir un joueur comme Paul Pogba»

Pour L'Equipe, le directeur du football de l'OM a assuré que le comité directeur du club marseillais suivrait l'évolution de la situation sportive de Paul Pogba pendant cette seconde partie de saison. « On va suivre l'évolution sur les six mois, et s'il y a quelque chose à faire, on serait ravis d'avoir un joueur comme Paul Pogba pour nous donner un coup de main l'année prochaine, si l'occasion se présente ».

«Peut-être que ça changera, mais on a pris cette décision»

Roberto De Zerbi semble d'ailleurs être sur la même longueur d'onde sur le dossier Paul Pogba en marge du mercato estival. « L’équilibre du vestiaire, personne ne le changera tant que je serai l’entraîneur, ce n'était pas le problème. Il fallait comprendre où on pourrait l'utiliser, une fois qu'il aurait retrouvé sa forme, à quel poste sur le terrain. Il faut respecter le joueur et ses coéquipiers. Plus il y a de champions, plus je suis heureux. On parle d'un super champion et peut-être que ça changera, mais on a pris cette décision ». a avoué l'entraîneur de l'OM en conférence de presse. Le décor est planté.