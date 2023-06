Le rêve du PSG compromis par l’Arabie saoudite ?

Thomas Bourseau

Bernardo Silva laisse planer le doute quant à son avenir, lui qui semble être sur le départ de Manchester City. Le PSG serait idéalement placé pour l’accueillir. Néanmoins, l’Arabie saoudite viendrait ajouter son grain de sel. Al-Hilal tenterait un coup après avoir manqué Lionel Messi.

Le PSG rêve de recruter Bernardo Silva. C’est en effet ce que le10sport.com vous révélait dès le 3 août 2022. Une offre de 80M€ avait même était dégainée par le Paris Saint-Germain, mais refusée par Manchester City, n’ayant pas souhaité faire une croix sur le chouchou de Pep Guardiola à un stade trop avancé du mercato.

En coulisse, Bernardo Silva voudrait le PSG

Résultat, Bernardo Silva est resté à Manchester City et a réalisé un triplé historique avec les Skyblues en remportant la Premier League, la FA Cup et la Ligue des champions cette saison. Pour ce qui est de son avenir, Silva laisserait clairement entendre en coulisse qu’il aimerait changer d’air et ne voudrait rejoindre que le PSG. Néanmoins, lors de son passage en conférence de presse la semaine dernière, le Portugais a laissé planer le doute. « Je ne fuis pas les questions. La grande vérité est que, même si ici ce n'est pas le lieu, je ne sais pas encore concernant mon avenir. Je vais être très sincère, je ne sais pas. Nous verrons prochainement. Et même si je le savais, ce n'est pas le lieu pour en parler. Mais la réalité c'est que je ne sais pas ».

Al-Hilal dans le coup pour Bernardo Silva ?