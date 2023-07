Le Real Madrid rêve d’une superstar du PSG pour remplacer Benzema

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le choc face au FC Barcelone organisé ce samedi (défaite 3-0) a mis en lumière les lacunes du Real Madrid, notamment sur le plan offensif. Orphelin de Karim Benzema, le club espagnol souhaite mettre la main sur un numéro 9 de classe mondiale avant la fin du mercato. A en croire la presse ibérique, Florentino Perez pourrait trouver son bonheur au PSG.

Le Real Madrid a sombré face au FC Barcelone ce samedi (3-0). Cette rencontre n'avait aucun enjeu, mais elle a suffi à créer de l'inquiétude en interne. Impuissant, le club merengue a manqué cruellement de qualité, notamment sur le plan offensif. Parti à Al-Ittihad il y a quelques semaines, Karim Benzema a laissé un grand vide, qui devra être comblé avant la fin du mercato estival.

Surprise au PSG, un invité mystère débarque pour le transfert de Mbappé https://t.co/yFiXM3osbl pic.twitter.com/AawbM5HQkj — le10sport (@le10sport) July 30, 2023

Mbappé ciblé pour remplacer Karim Benzema

Ce dimanche, As confirme que la quête d'un numéro 9 sera la grande priorité du Real Madrid dans les prochaines semaines. L'arrivée de Joselu n'est pas jugée suffisante par les responsables merengues. Le média espagnol annonce que le choix numéro un de Florentino Perez se porte sur Kylian Mbappé. Poussé au départ par le PSG, l'international français n'a pas le profil d'un véritable avant-centre, mais pourrait faire l'affaire selon la direction du Real Madrid.

Aucune négociation entre le PSG et le Real Madrid