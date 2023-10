PSG : Le Real Madrid poussé à jeter l’éponge, c’est terminé pour Mbappé ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Il y a encore quelques mois, Kylian Mbappé était la grande priorité du Real Madrid. Aujourd'hui, le joueur du PSG demeure un objectif, mais n'est plus forcément une obsession pour la direction merengue. Sans Mbappé, la formation enchaîne les bons résultats grâce notamment à son homme à tout faire : Jude Bellingham.

Au Real Madrid, la star ce n'est plus Kylian Mappé. Ce dimanche, les médias espagnols ont mis en lumière le phénomène Jude Bellingham. Auteur d'un doublé face au FC Barcelone ce samedi soir (1-2), l'international anglais a inscrit 13 buts en 13 matches et est parvenu à faire oublier Kylian Mbappé, pourtant très surveillé en Espagne depuis plusieurs années. Avec l'éclosion de Bellingham, l'opinion publique change et certains journalistes s'interrogent sur la nécessité de recruter Mbappé à l'issue de son contrat avec le PSG, en juin prochain.

Le Real Madrid n'a plus besoin de Mbappé

« Le Real Madrid est sans 9 pour la première fois de son histoire, mais avec une soif de titres jamais vue auparavant. Parler de l’équipe dirigée par Carlo Ancelotti , c’est parler d’un club qui possède sans aucun doute un gène de gagnant, quel que soit celui qui porte le maillot » a écrit le journaliste Aitor Bris pour Bernabeu Digital.

Mbappé, une source de tensions au Real Madrid ?