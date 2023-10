Le Real Madrid boucle une signature à 1 milliard d’euros

Hugo Chirossel

Arrivé en 2018 au Real Madrid en provenance de Flamengo, Vinicius Junior a assuré son avenir avec la Casa Blanca. Comme attendu depuis plusieurs mois, les Merengue ont annoncé ce mardi la prolongation de l’international auriverde jusqu’en juin 2027. Ils ont également inclus une clause libératoire fixée à 1 milliard d’euros.

Le Real Madrid a sécurisé l’avenir de l’une de ses pépites. Alors que son contrat prenait fin en juin 2024, Vinicius Junior a officiellement prolongé avec la Casa Blanca . Ce n’est pas vraiment une surprise, car cela faisait plusieurs mois que ce dossier était annoncé comme bouclé. Il aura finalement fallu attendre ce mardi pour que l’annonce officielle de la prolongation du Brésilien âgé de 23 ans tombe.

«Vini Jr. est déjà l’un des joueurs les plus importants du Real Madrid»

« Le Real Madrid CF et Vini Jr. ont convenu de prolonger le contrat du joueur, qui reste lié au club jusqu’au 30 juin 2027. À 23 ans, Vini Jr. est déjà l’un des joueurs les plus importants du Real Madrid ces dernières années. Il a marqué le but qui nous a valu la Quatorzième Coupe d’Europe lors de la finale à Paris en 2022 et a remporté le Ballon d’Or au Mondial des Clubs 2022 au Maroc, que le Real Madrid a remporté », a indiqué le Real Madrid via un communiqué.

Une clause libératoire astronomique pour Vinicius Junior