Mercato : Le PSG snobé par le «futur Mbappé» ?

Axel Cornic

Grande révélation de ce début de saison, Elie Junior Kroupi totalise déjà deux buts et trois passes décisives en seulement 9 journées de Ligue 1. Le talent de 17 ans ne cesse de surprendre, mais plusieurs clubs semblaient l’avoir vu arrivé et auraient tenté leur chance cet été comme l’Olympique de Marseille… mais également le Paris Saint-Germain !

L’avenir de Kylian Mbappé a été le gros feuilleton de l’été du côté du PSG et même maintenant qu’il a été réintégré, cette question n’a toujours pas été réglée. Ainsi, à Paris on semble envisager un avenir sans lui et on aurait bien aimé miser sur la nouvelle sensation du championnat français.

PSG : Mbappé interpelle Messi après le Ballon d'Or https://t.co/3VTydqJlgL pic.twitter.com/qxBXygv7zv — le10sport (@le10sport) October 31, 2023

Le PSG voulait Elie Junior Kroupi

D’après les informations de TMW , le PSG aurait vraisemblablement approché Elie Junior Kroupi, qui a 17 ans enchaîne les matchs avec le FC Lorient. Très apprécié par Régis Le Bris, il est quasiment devenu un cadre inamovible du dispositif des Merlus, qui pointent actuellement à la 15e place de Ligue 1. Cette promesse de jouer semble avoir fait la différence, puisque l’attaquant a préféré poursuivre son évolution dans son club formateur plutôt que de rejoindre Paris.

« Il me fait un peu penser à Kylian Mbappé dans sa maturité de jeu »