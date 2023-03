Le RC Lens rêve d’un transfert historique, «il faudra de gros cadeaux»

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il y a quelques jours, Raphaël Varane avait ouvert la porte à un retour au RC Lens afin de boucler la boucle et terminer sa carrière au sein de son club formateur. Interrogé sur cette hypothèse, Franck Haise, manager des Sang-et-Or, a toutefois conscience que ce projet s’annonce très compliquée à réaliser.

Après avoir vécu une seconde finale de Coupe du monde, Raphaël Varane mettait fin à sa carrière internationale après avoir connu 93 sélections en Bleus. Le défenseur central n'a pourtant que 29 ans, mais il a expliqué être épuisé mentalement et physiquement par la pression et l'enchaînement des matches. Par conséquent, Raphaël Varane pense également au moment où il raccrochera les crampons. Et dans cette optique, il ne ferme pas la porte à un retour au RC Lens.

Varane ouvre la porte au RC Lens

« Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse Manchester ou Lens (…) Plus on se rapproche de 30 ans, plus on y pense. Depuis que j’ai sept ans je joue au foot alors forcément il y a une petite appréhension mais pas de crainte. Comme chaque décision importante dans la vie, ça nécessite de mûrement réfléchir et ça va se faire étape par étape », confiait le champion du monde 1998 à GQ .

«Il nous faudrait de gros cadeaux pour aller le chercher»