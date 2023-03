Un coup historique se prépare au RC Lens

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir annoncé sa retraite internationale, Raphaël Varane se projette également sur la fin de sa carrière. Le défenseur de Manchester United a ainsi été interrogé sur l'identité de son ultime club et il n'écarte pas l'hypothèse d'un retour au RC Lens afin de boucler la boucle avec son club formateur.

Du haut de ses 29 ans, Raphaël Varane a annoncé la fin de sa carrière internationale avec la Coupe du monde. Et s'il se concentre désormais sur son club, le défenseur central se projette également sur la fin de sa carrière. Et pour cela, trois clubs sont en course, dont le RC Lens.

Varane ouvre la porte au RC Lens

« Je finirai ma carrière soit à Madrid, soit à Manchester, soit à Lens. C’est sûr que je ne ferai pas d’autre club. Mais Madrid, ça me paraît compliqué, on n’y revient pas en général. Le plus probable aujourd’hui c’est que je finisse Manchester ou Lens », lance le défenseur aux 93 sélections en Bleus dans une interview accordée à GQ avant de se projeter sur la date de sa fin de carrière.

«Plus on se rapproche de 30 ans...»