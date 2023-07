Le Qatar veut un buteur, le PSG passe la vitesse supérieure

Axel Cornic

Le numéro 9 est un profil qui manque au Paris Saint-Germain depuis plusieurs années et Luis Campos compte bien combler ce manque au cours du mercato estival. Plusieurs noms sont évoqués, mais la piste favorite semble bel et bien mener à Harry Kane, qui après une vie passée à Tottenham est prêt pour le grand saut.

Voilà déjà très longtemps que le PSG a tourné la page Edinson Cavani, mais personne n’a su prendre sa place. Mauro Icardi a e effet été un échec cuisant et depuis, ce profil a cruellement manqué à l’équipe parisienne. Mais Luis Campos semble bien décidé à régler ce problème !

Kane, le rêve du PSG

Depuis le début du mercato, plusieurs pistes reviennent sans cesse pour guider l’attaque parisienne. Il y en a toutefois une qui semble obséder le PSG et il s’agit d’Harry Kane, considéré comme l’un des meilleurs attaquants de pointe de ces dix dernières années. Mais après toute une vie passée à Tottenham et surtout à un an de la fin de son contrat, il semble avoir envie d’ailleurs.

Retour de flamme ?

Une occasion à ne pas manquer pour le PSG, qui va toutefois devoir faire face à la concurrence du Bayern Munich, qui aurait vraisemblablement déjà un accord avec le joueur. La Gazzetta dello Sport nous apprend toutefois que les Parisiens seraient revenus en force dans ce dossier depuis quelques jours, avec la ferme intention de battre les Bavarois.

Vlahovic, le plan B