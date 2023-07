Le PSG veut son buteur, une offre XXL est dégainée

Axel Cornic

Après avoir sondé plusieurs pistes, le Paris Saint-Germain semble avoir trouvé sa nouvelle priorité au poste de numéro 9. Il s’agirait de Dusan Vlahovic, attaquant de la Juventus et de la sélection serbe, qui pourrait bel et bien changer de club au cours de ce mercato. D’ailleurs, le PSG lui aurait formulé une offre extrêmement alléchante...

Alors qu’on attend toujours de comprendre ce qu’il en sera de l’avenir de Kylian Mbappé, le PSG continue dans sa quête d’un attaquant de pointe. Et une nouvelle priorité semble avoir fait surface avec Dusan Vlahovic, qui s’approcherait doucement d’un transfert vers le club parisien.

Le PSG trouve un accord avec Vlahovic

D’après les informations de Il Corriere dello Sport , un accord aurait déjà été trouvé entre le PSG et l’entourage de Dusan Vlahovic, même s‘il reste à convaincre la Juventus. Plusieurs sources parlent d’un salaire de 9M€, sans toutefois dévoiler la durée du contrat offert au buteur serbe.

10M€ par an sur 5 ans ?