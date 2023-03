Le Qatar sabote le mercato du PSG, la folle révélation

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG a tout changé au sein de son organigramme en nommant notamment Luis Campos pour remplacer Leonardo. Une arrivée réclamée par Kylian Mbappé et pour laquelle Nasser Al-Khelaïfi n'a pas réellement eu son mot à dire. C'est la raison pour laquelle le président du PSG a placé Antero Henrique. Ce qui a eu des conséquences sur le mercato...

Après une saison très compliquée, le PSG a décidé de procéder à de nombreux changements en interne, notamment dans l'optique de convaincre Kylian Mbappé de prolonger. C'est ainsi que Luis Campos a été nommé conseiller sportif du club de la capitale pour remplacer Leonardo. Mais ce n'est pas le seul changement réalisé dans l'organigramme.

Al-Khelaïfi met Henrique dans les pattes de Campos

En effet, comme le rappelle La Parisien , le choix Luis Campos est indépendant de la volonté de Nasser Al-Khelaïfi. Et pour cause, le Portugais doit son arrivée à Kylian Mbappé dont il est très proche depuis plusieurs années, et qui avait réclamé sa nomination pour prolonger. Frustré de ne pas être à l'origine du choix de Luis Campos, le président du PSG a donc décidé de mettre Antero Henrique dans les pattes du nouveau conseiller sportif afin de garder un œil sur les transferts. Seul problème, les deux Portugais ne s'apprécient pas réellement ce qui a engendré un gros échec sur le mercato, sabordé par la décision de Nasser Al-Khelaïfi.

Campos reconnaît que le mercato est raté