Le Qatar réclame un transfert légendaire, le PSG va sombrer

Loin d’être fourni en qualité au milieu, le PSG pourrait de nouveau se renforcer dans ce secteur l’été prochain. Nasser Al-Khelaïfi l’avait affirmé pendant la Coupe du monde, il est fan de Jude Bellingham et aimerait beaucoup le voir à Paris. Cependant, Manchester City et Liverpool auraient un temps d’avance, juste devant le Real Madrid.

L’été dernier, pour son premier mercato en tant que conseiller sportif du PSG, Luis Campos a modifié pas mal de choses, notamment au milieu de terrain. Vitinha, Fabian Ruiz, Carlos Soler et Renato Sanches sont arrivés, quatre transferts qui n’ont pas encore convaincu tout le monde. Ce qui pourrait pousser le PSG à recruter un nouveau milieu de terrain l’été prochain, Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs une idée en tête.

Bellingham a l’Europe à ses pieds

Auteur d’une saison étincelante avec le Borussia Dortmund, Jude Bellingham attise les convoitises. L’international anglais sort également d’une Coupe du monde énorme avec l’Angleterre, malgré l’élimination dès les quarts, et sa cote a encore grimpé. D’après les informations de Bild Sport , Manchester City et Liverpool auraient un temps d’avance dans ce dossier. Le Real Madrid, également intéressé, est derrière. Et le PSG n’est même pas cité…

Nasser Al-Khelaïfi est fan de lui