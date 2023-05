Le Qatar prépare une opération incroyable avec Mbappé, Deschamps jubile déjà

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2024, Kylian Mbappé n’a pas encore pris position pour son avenir. Mais comme toujours, l’attaquant français attise les convoitises, Manchester United en aurait d’ailleurs fait sa priorité en cas de rachat du club par le Qatar. Kingsley Coman et Eduardo Camavinga sont aussi ciblés.

Vu la saison très difficile que traverse le PSG, Kylian Mbappé attend du très lourd cet été. Luis Campos, qui a raté ses deux premiers mercatos en tant que conseiller sportif du club de la capitale, va devoir se rattraper. Mais avant de penser aux futurs joueurs, il faut d’abord sécuriser les cadres. A commencer par Kylian Mbappé.

A en croire les informations de Christian Falk, journaliste pour Bild Sport , en cas de rachat de Manchester United par le groupe qatari Sheikh Jassim, Kylian Mbappé sera l’un des objectifs des Red Devils . Et l’international français n’est pas le seul tricolore dans le viseur du club anglais…

The Qatari’s Sheikh Jassim Group want to go for Kingsley Coman, Camavinga and Kylian Mbappé, if their takeover of @ManUtd is successful