Le Qatar lance un ultimatum, un séisme en préparation au PSG ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Arrivé durant l'été 2022 au PSG pour remplacer Leonardo, Luis Campos a connu une première saison mouvementée au sein de la capitale. Critiqué après plusieurs mercatos décevants, le Portugais serait passé proche de la sortie. Mais comme indiqué par le 10Sport.com, le Qatar a décidé de lui offrir une dernière chance de briller.

Contrairement à Christophe Galtier, Luis Campos a été conforté par le Qatar. Comme annoncé par le 10Sport.com dès le mois de mars, le conseiller sportif du PSG conserve la confiance de Doha, malgré une première saison délicate à Paris.

Mercato : Après Mbappé, une autre star pourrait quitter le PSG https://t.co/Fsw4jUfFuK pic.twitter.com/jK6jz2IJCm — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

Luis Campos conforté, mais...

En effet, ses choix sportifs n'ont pas été payants. La majorité de ses recrues estivales ont déçu et certaines comme Renato Sanches ou Carlos Soler seraient proches de la sortie. Campos est conscient de ses erreurs et compte sur ce mercato estival pour se racheter. Déjà cinq signatures ont été officialisées, celle de Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Marco Asensio, Lucas Hernandez et Kang-In Lee.

« C'est sa dernière chance au PSG »