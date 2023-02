Le Qatar en rêve, c’est la douche froide pour le PSG

Thomas Bourseau

Vinicius Jr marche sur l’eau et figurerait toujours dans les petits papiers du Qatar si la moindre occasion se présentait avec la star brésilienne du Real Madrid. Le PSG resterait à l’affût, mais l’attaquant de la Casa Blanca ne compte pas quitter la maison.

Vinicius Jr a une nouvelle fois fait parler son génie mardi soir à Anfield. Alors que le Real Madrid a rapidement été mené 2 buts à 0 face à Liverpool pour le compte du 1/8ème de finale aller de la Ligue des champions, l’international brésilien a permis au Real Madrid d’égaliser juste avant la mi-temps avant que le champion d’Europe en titre prenne le meilleur sur son dauphin en seconde période (5-2).

«Vinicius est actuellement le joueur le plus décisif du monde»

Une performance XXL de Vinicius Jr qui lui a valu les louanges de son entraîneur Carlo Ancelotti après le succès du Real Madrid. « Vinicius est actuellement le joueur le plus décisif du monde. Il n’y aucun autre joueur avec une telle consistance. En ce moment, c’est le plus décisif. J’espère qu’il va continuer comme ça ».

Le PSG peut trembler, l’OM prépare un coup historique https://t.co/Y8VM9kv4tf pic.twitter.com/tjn0B3FalU — le10sport (@le10sport) February 22, 2023

«C'est ma maison»