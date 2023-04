Le PSG vise un pote de Mbappé, un plan inattendu est dévoilé

Pierrick Levallet

Impressionnant depuis son arrivée à l'Eintracht Francfort, Randal Kolo Muani s'est fait remarquer sur le marché des transferts. L'international français aurait notamment tapé dans l'oeil du PSG, qui songerait à le faire venir pour satisfaire les exigences de Kylian Mbappé. Cependant, l'Eintracht Francfort aurait d'autres plans en tête pour le joueur de 24 ans.

Joueur de l’Eintracht Francfort depuis l’été dernier, Randal Kolo Muani fait forte impression en Bundesliga. L’attaquant de 24 ans - proche de Kylian Mbappé - impressionne, au point d’avoir été appelé par Didier Deschamps pour la dernière Coupe du monde. Naturellement, quelques clubs se sont mis à s’intéresser à lui, dont le PSG.

Le PSG attend un joueur de Deschamps, sa réponse est tombée https://t.co/UGRXEJVNcQ pic.twitter.com/MWcS8GQ6fs — le10sport (@le10sport) April 14, 2023

Kolo Muani a des envies d'ailleurs, le PSG est à l'affût

Et récemment, Sky Sport Allemagne a révélé que Randal Kolo Muani souhaitait quitter l’Eintracht Francfort cet été. Le joueur de 24 ans se sentirait prêt pour rejoindre un gros club lors du prochain mercato estival. Cependant, le pensionnaire de Bundesliga ne l’entendrait pas de cette oreille et aurait un autre plan en tête.

L'Eintracht Francfort entend bien le conserver