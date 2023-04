Le PSG tente un gros transfert, Mbappé va adorer

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts offensifs en vue de la saison prochaine, le PSG prépare déjà de façon active son mercato estival. Dans cette optique, la piste menant à Randal Kolo Muani semble prendre de l'ampleur. La presse allemande confirme l'intérêt parisien pour l'attaquant de l'Eintracht Francfort. Une piste qui séduirait d'ailleurs Kylian Mbappé.

Malgré la saison délicate du PSG, Luis Campos grade la confiance du Qatar, comme révélé en exclusivité par le10sport.com. Par conséquent, le Portugais sera encore en charge du recrutement parisien cet été, mais il est attendu au tournant après un premier mercato estival raté, et un recrutement hivernal inexistant. Luis Campos est donc déjà actif, notamment pour renforcer le secteur offensif de l'effectif parisien. Avec un nom qui semble clairement se détacher.

C’est confirmé, le PSG tente encore un coup en équipe de France https://t.co/xjHYRa9Ts7 pic.twitter.com/IGBjR12zrh — le10sport (@le10sport) April 13, 2023

Le PSG s'active pour Kolo Muani

En effet, selon les informations de Sport BILD , le PSG fait bien partie des prétendants les plus sérieux pour le transfert de Randal Kolo Muani. Le club de la capitale est en concurrence avec Manchester United. Mais le mercato des Red Devils restera en stand by tant que le rachat du club n'aurait pas été acté. Par conséquent, cela pourrait offrir un avantage de taille au PSG qui aurait alors tout intérêt à accélérer pour ce transfert afin de prendre de vitesse les Mancuniens qui pourraient prochainement passer sous pavillon qatari.

Un transfert validé par Mbappé ?

Et le média allemand assure que ce transfert serait vu d'un très bon œil par Kylian Mbappé. Et pour cause, le crack de Bondy souhaite être au cœur du projet du PSG et espère voir débarquer des joueurs capables de l'épauler au mieux. Et compte tenu de l'efficacité de leur duo en équipe de France ces derniers mois, nul doute que cela a du donner des idées à Luis Campos, mais également à Kylian Mbappé.