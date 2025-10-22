Le PSG vire une star : Le coup de gueule en direct !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par Luis Enrique qui souhaitait changer de gardien au PSG, Gianluigi Donnarumma a donc rejoint Manchester City. Et alors que le coach espagnol s’est précisément appuyé sur le cas Donnarumma pour défendre Lucas Chevalier en conférence de presse, Daniel Riolo a poussé un coup de gueule en direct sur RMC contre l’entraîneur du PSG.

Luis Enrique a opté pour un choix très fort cet été en poussant Gianluigi Donnarumma au départ pour faire de la place à Lucas Chevalier, arrivé en provenance du LOSC pour 40M€. Interrogé lundi en conférence de presse, le technicien espagnol a justement évoqué Donnarumma pour assurer la défense de Chevalier, critiqué pour ses récentes performances au PSG.

« Vous avez tué Donnarumma » « Je pense que vous ne vous rappelez pas pendant combien d’années vous avez critiqué Gigio Donnarumma. Je me rappelle parfaitement! Les quatre dernières années, vous l’avez tué. Vous avez tué sportivement Gigio Donnarumma. Donc s’il vous plait… », a lâché Luis Enrique. Une sortie qui a fait bondir Daniel Riolo en direct lundi soir dans l’After Foot, sur RMC Sport.