Le PSG vire une star : L’annonce inattendue !

Parti du PSG à l’été 2023 alors qu’il n’entrait pas du tout dans les plans de Luis Enrique, Marco Verratti avait donc rebondi au Qatar, où il évolue encore à ce jour. Et le milieu de terrain annonce de manière assez surprenante qu’il avait lui-même choisi ce point de chute après le PSG…

Ancien joueur emblématique de l’ère QSI au PSG, Marco Verratti (32 ans) a été contraint à l’exil il y a deux ans, puisque Luis Enrique ne voulait pas de lui à son arrivée. Le milieu de terrain italien avait donc rejoint Al-Arabi, au Qatar, et il lâche une confidence surprenante à ce sujet dans une interview sur la chaine Youtube de la QSL.

« J’ai choisi le Qatar » « C’était une jolie expérience. J’ai voulu choisir le Qatar parce que je connaissais déjà le pays, je savais la qualité de la vie qu’il y avait ici. En plus, je voulais connaître une nouvelle façon de jouer au foot. J’ai retrouvé les choses principales que j’aime dans le foot, la cohésion, le fait d’être ensemble, d’être heureux après une victoire. Je suis très content du choix que j’ai fait. Je me sens très bien ici, que ce soit dans le foot ou dans la vie en général », confie l’ancien milieu de terrain du PSG, qui a finalement quitté Al-Arabi pour rejoindre Al-Duhail cet été.