Le PSG veut virer Neymar, il donne sa réponse

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Comme ce fut déjà le cas l’été dernier, Neymar est annoncé sur le départ au PSG et n’entre plus dans les plans de sa direction. Il paraît néanmoins quasi-impossible de lui trouver un point de chute avec son contrat actuel, et de surcroît, l’attaquant brésilien paraît déterminé à continuer l’aventure parisienne.

Récemment opéré à Doha, au Qatar, en raison d’une blessure à la cheville, Neymar est out jusqu’à la fin de la saison, et l’attaquant brésilien a encore raté un rendez-vous décisif pour le PSG en Ligue des Champions. De ce fait, et malgré un contrat XXL qui court jusqu’en 2027, la direction du club de la capitale envisage de s’en séparer.

Mercato - PSG : Il donne la solution pour virer Neymar https://t.co/dqf9YQKbqj pic.twitter.com/2Vf8arGhiV — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

Neymar-PSG, rupture confirmée

Lors du dernier mercato estival, Luis Campos avait déjà tenté de trouver un point de chute à Neymar en Premier League, et des échanges avec Chelsea, Manchester City ou encore Newcastle avaient été évoqués. En vain, le numéro 10 du PSG n’a pas bougé. Et l’histoire pourrait bien se répéter cet été…

« Je ne quitte pas Paris »