Neymar : Une offre tombe pour le PSG, sa réponse fracassante

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Encore blessé à la cheville, Neymar s’est fait opérer et ne jouera plus de la saison. La situation s’est répétée une nouvelle fois et le PSG commence à en avoir assez, c’est pourquoi le club de la capitale souhaite s’en séparer lors du prochain mercato. L’été dernier, Newcastle avait approché timidement Paris mais Neymar avait déjà tranché pour son avenir.

Sous contrat avec le PSG jusqu’en 2027, Neymar va encore faire parler de lui cet été. L’international brésilien, qui avait très bien démarré la saison avec des statistiques impressionnantes, l’a terminé comme très souvent : blessé. Résultat, le PSG penserait à se séparer de lui lors du prochain mercato.

Le PSG veut vendre Neymar

C’était déjà le cas l’été dernier. Kylian Mbappé voyait d’un bon œil un départ de Neymar et le PSG aussi, encore fallait-il recevoir des offres… Vu son salaire XXL, Neymar peut faire peur aux potentiels clubs intéressés. Il faut dire qu’ils n’étaient pas nombreux.

Flop total au PSG, son transfert est déjà acté https://t.co/TH8KOPqB0f pic.twitter.com/4UNAtRjdaF — le10sport (@le10sport) March 23, 2023

«Je ne quitte pas Paris»