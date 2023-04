Le PSG veut une star de Deschamps, son calvaire prend fin

Arnaud De Kanel

Les saisons passent, les joueurs aussi, et le PSG garde toujours un problème au milieu de terrain. Le club de la capitale peine à trouver la perle rare depuis le départ de Thiago Motta. Pour remédier à cela, le PSG aimerait attirer N'Golo Kanté. L'international tricolore a d'ailleurs retrouvé les terrains mardi soir après de longs mois d'absence, et de belle manière.

Le PSG aura de multiples chantiers sur le mercato cet été et encore une fois, celui du milieu de terrain risque bien de poser des problèmes. Les venues de Renato Sanches, Vitinha et Fabian Ruiz l'été dernier n'ont rien changé, Paris est encore malade dans l'entrejeu. N'Golo Kanté pourrait être le remède miracle aux Franciliens. Bonne nouvelle, il a refoulé la pelouse.

Mercato : Incroyable, Messi lance un ultimatum au PSG https://t.co/WAskHxtuH5 pic.twitter.com/ImsQOF83LY — le10sport (@le10sport) April 5, 2023

Le PSG continue de suivre Kanté

En fin de contrat à l'issue de la saison, N'Golo Kanté n'a toujours pas prolonger et a donc le droit de discuter avec le club de son choix. Il ne sait pas encore où il jouera la saison prochaine mais plusieurs clubs restent à l'affut. D'après 90mn , le PSG ferait partie des prétendants à sa signature. Éloigné des terrains depuis le mois d'août, l'un des cadres de Didier Deschamps a fait son retour contre Liverpool.

Kanté a rejoué