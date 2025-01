Le PSG veut un joueur de Deschamps, panique sur le mercato !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Joueur important en équipe de France, Ibrahima Konaté serait dans le viseur du PSG qui cherche à se renforcer en vue de l'été prochain. Un intérêt qui susciterait des inquiétudes du côté de Liverpool où le contrat de Virgil van Dijk s'achève en juin prochain et où l'avenir de Joe Gomez est incertain.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG ne compensera pas le prochain départ de Milan Skriniar, qui devrait s'engager dans les prochaines heures du côté de Fenerbahçe. Cependant, cela n'empêche pas les Parisiens de préparer l'avenir et d'envisager le recrutement d'un nouveau défenseur central afin de concurrencer Marquinhos, voire de préparer sa succession. Bien que Luis Enrique puisse gérer la seconde partie de saison avec son effectif actuel en défense centrale (Marquinhos, Hernandez, Pacho, Beraldo, Kimpembe voire le jeune Tape), l'été prochain un gros renfort pourrait être réclamé.

Le PSG dans le coup pour Konaté ?

Et le PSG pourrait frapper très fort. En effet, selon les informations d'Anfield Watch, média spécialisé dans l'actualité de Liverpool, le club de la capitale s'intéresserait à Ibrahima Konaté. Et pour cause, le contrat de l'international français s'achève en 2026, et il n'a toujours pas prolongé. Par conséquent, si rien n'évolue d'ici l'été, les Reds pourraient être contraints de vendre le natif de Paris afin d'éviter un départ libre un an plus tard. Une belle opportunité de marché que le PSG ne compte pas laisser filer.

Liverpool est très inquiet

Et d'après Anfield Watch, l'intérêt du PSG suscite de nombreuses inquiétudes du côté de Liverpool. D'une part, les Reds pourraient être contraint de se séparer d'un joueur important et dans la force de l'âge (25 ans), mais surtout, cela affaiblirait un secteur de jeu déjà rempli d'incertitude. En effet, Virgil van Dijk voit son contrat s'achever en juin prochain et pourrait donc quitter Liverpool, tandis que l'avenir de Joe Gomez est également assez flou, lui qui avait déjà failli rejoindre Newcastle l'été dernier. Le jeune Jarell Quansah, qui semblait incarner l'avenir des Reds, est clairement en retrait depuis l'arrivée d'Arne Slot puisqu'il n'a connu que deux titularisations en Premier League cette saison. Par conséquent, un transfert d'Ibrahima Konaté au PSG serait le coup de grâce qui pourrait semer la panique à Liverpool.