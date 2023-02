Le PSG veut s’inspirer de l’OM, le verdict est connu

Thomas Bourseau

En marge du prochain mercato estival, le PSG pourrait tenter un gros coup avec William Saliba, qui semble avoir bluffé les dirigeants parisiens à l’OM et à Arsenal à présent. Cependant, le joueur son entraîneur veulent poursuivre leur collaboration chez les Gunners.

William Saliba flambe cette saison à Arsenal après un prêt remarqué à l’OM. D’ailleurs, le président Pablo Longoria avait fait son maximum auprès de l’agent de l’international français pour le conserver, en vain. Et il semblerait que Luis Campos aurait des vues sur Saliba. D’après Ben Jacobs, journaliste de CBS Sports , le PSG aurait fait savoir à Saliba et à son entourage que le défenseur serait le bienvenu s’il prenait la décision de ne pas prolonger son contrat à Arsenal qui court jusqu’en juin 2024.

Courtisé par le PSG, Saliba veut «gagner tout ce qui est possible ici» à Arsenal

En pleine course au titre de Premier League avec Arsenal, William Saliba s’est confié au site officiel du club sur ses objectifs XXL avec les Gunners . « Je veux gagner tout ce qui est possible ici, et remettre le club au plus haut niveau. Je veux gagner tous les titres. Nous voulons tous gagner la Premier League, et je n'ai jamais gagné de trophée donc c'est pour ça que je travaille tous les jours, mais nous savons qu'il nous reste 15 matchs et que ça ne va pas être facile. Nous devons nous concentrer et ne jamais abandonner car la Premier League est difficile » . De quoi jeter un froid sur les plans du PSG pour un transfert à court terme de William Saliba.

«Nous voulons garder nos meilleurs joueurs, les joueurs que nous développons»