Le PSG prépare une surprise pour l’OM, il valide totalement

La rédaction

Défait au Vélodrome le 8 février dernier en coupe de France, le PSG souhaite prendre sa revanche ce dimanche. Les hommes de Christophe Galtier, qui effectuent ce vendredi un entraînement ouvert au public, pourraient évoluer avec une défense à 5. Une piste que valide l’ancien joueur du club parisien Jérôme Rothen.

Alors que Neymar est blessé, et qu'Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont incertains, le PSG va devoir une fois de plus, trouver des solutions face à l’OM ce dimanche. Le club parisien semble toujours hésitant dans ses prestations malgré la victoire la semaine dernière face à Lille (4-3). Et c’est sans doute dans un système composé de 5 défenseurs que le PSG va évoluer à Marseille. Un système déjà employé par Christophe Galtier, que valide Jérôme Rothen, présent dans l’émission Rothen s’enflamme .

Un dispositif que Galtier avait laissé tomber

Ce système tactique, composé d’une défense à 5, avait été omniprésent dans le PSG du début de saison, qui avait réalisé de bonnes performances. Cependant, Christophe Galtier était très rapidement repassé dans un schéma préférentiel avec 4 défenseurs.

«Une fois pas deux» : Avant l’OM, le PSG reçoit un énorme avertissement https://t.co/AIEnL7dOTv pic.twitter.com/Q10pr9zVZK — le10sport (@le10sport) February 24, 2023

«Une bonne nouvelle», Rothen valide la défense à 5