Le PSG veut s’en débarrasser, l’annonce à 45M€ qui relance tout ?

N’entrant visiblement plus dans les plats de Luis Enrique au PSG, Marco Asensio (29 ans) semble bien parti pour plier bagage d’ici la fermeture du mercato le 1er septembre. Encore faut-il trouver chaussure à son pied après l’échec du Fenerbahçe. Aston Villa pourrait le récupérer grâce à un transfert inattendu. Explications.
Luis Enrique s’appuyait sur lui pendant la première partie de saison et l’utilisait à diverses positions jusqu’à ce que l’entraîneur trouve la méthode avec Ousmane Dembélé à la pointe de l’attaque et l’émergence de Désiré Doué en décembre dernier. Dès lors, Marco Asensio ne bénéficiait plus de la même place dans les projets de l’entraîneur du PSG qui n’en avait tout bonnement plus pour lui.
Marco Asensio, statu quo au PSG
C’est pourquoi l’international espagnol de 29 ans s’en allait à Aston Villa par le biais d’un prêt cet hiver et a fait trembler le PSG en quart de finale retour de Ligue des champions (3-2). Le Paris Saint-Germain s’est tout de même qualifié au score cumulé (5-4) et a soulevé la première C1 de son histoire. Mais Asensio a retrouvé le groupe parisien au terme de son prêt à Birmingham. Il semblait écrit qu’à l’instar de Milan Skriniar, le milieu offensif et attaquant espagnol signerait au Fenerbahçe. Il n’en a finalement rien été.
Aston Villa refait surface pour Asensio grâce à une vente ?
Cependant, Aston Villa serait susceptible de revenir dans la danse pour Marco Asensio. Et ce, grâce à l’imminente vente de Jacob Ramsey à Newcastle pour un montant avoisinant les 45M€ selon Ben Jacobs. Sur son compte X, le journaliste anglais a révélé que cette avancée permettrait aux dirigeants des Villans de revenir à la charge auprès du PSG dans le cadre de l’éventuel recrutement d’Asensio. Le décor est planté, reste désormais à savoir si les dirigeants du Paris Saint-Germain et leurs homologues anglais s'entendront sur les modalités de l'opération, le PSG souhaitant vendre l'international espagnol.