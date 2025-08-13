Le PSG veut s’en débarrasser, l’annonce à 45M€ qui relance tout ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

N’entrant visiblement plus dans les plats de Luis Enrique au PSG, Marco Asensio (29 ans) semble bien parti pour plier bagage d’ici la fermeture du mercato le 1er septembre. Encore faut-il trouver chaussure à son pied après l’échec du Fenerbahçe. Aston Villa pourrait le récupérer grâce à un transfert inattendu. Explications.

Luis Enrique s’appuyait sur lui pendant la première partie de saison et l’utilisait à diverses positions jusqu’à ce que l’entraîneur trouve la méthode avec Ousmane Dembélé à la pointe de l’attaque et l’émergence de Désiré Doué en décembre dernier. Dès lors, Marco Asensio ne bénéficiait plus de la même place dans les projets de l’entraîneur du PSG qui n’en avait tout bonnement plus pour lui.

Marco Asensio, statu quo au PSG C’est pourquoi l’international espagnol de 29 ans s’en allait à Aston Villa par le biais d’un prêt cet hiver et a fait trembler le PSG en quart de finale retour de Ligue des champions (3-2). Le Paris Saint-Germain s’est tout de même qualifié au score cumulé (5-4) et a soulevé la première C1 de son histoire. Mais Asensio a retrouvé le groupe parisien au terme de son prêt à Birmingham. Il semblait écrit qu’à l’instar de Milan Skriniar, le milieu offensif et attaquant espagnol signerait au Fenerbahçe. Il n’en a finalement rien été.